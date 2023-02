15:36

La nostra col·laboradora fa referència a la pel·lícula "Ellas hablan", un relat que parla de que les dones callades no estan més maques.

Teresa Reyes parla sobre la veu de les dones queda en segon pla, com si no tingués tant de pes o com si les dones tenen més el do d’escoltar que el de parlar o, sobretot, el d’opinar.

Tot i això, les nenes, joves i dones, cada vegada més, saben clarament quin son els seus drets i es mostren més fortes i poderoses, posant en dubte si els homes les veuen amb la mateixa perspectiva. Un exemple son les oposicions de bombers on, un 40% de dones tindran preferència i entraran per llei, tot i elles queixar-se; es tracta d’inferioritat? De paternalisme? Realment l’únic necessari és ajudar-nos i respectar-nos entre ambdós sexes perquè tothom té el mateix valor.