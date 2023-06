09:49

Un documental que neix amb l¿objectiu de divulgar l¿art de la rumba catalana i reivindicar-la com a patrimoni inmaterial de l¿humanitat per l¿UNESCO. Ens ho explica Xavi Collado, director del documental i company de RNE.

Fa un recorregut històric i cronológic de la historia de la rumba catalana a travès d’entrevistes als seus principals protagonistes. Han estat més de 40 hores de gravació a una treintena de personatges imprescindibles en el mòn de la Rumba catalana.

El nom del documental fa un homenatge a aquesta técnica artística, musical i técnica del gènere musical de la rumba, on la corda i la percusió es barregen amb un únic instrument: la guitarra. A aquesta guitarra també es suma com no pot ser d’una altra manera, les palmes i la veu.

Un dels pioners en aquest gènere va ser el gran Pedro Pubill Calaf, popularment conegut com a Peret, on com no podía ser d’una altra manera trobarem en aquest documental, material de l’artista. Però, també la veu d’altres figures rellevants i claus en la creació i el desenvolupament de la rumba com és: Lolita Flores, Los Manolos, Los Amaya, Estopa o Macaco.

A l’acte d’aquesta tarda assistiran diferents personalitats i protagonistes del documental com Sabor de Gràcia i Los Manolos.