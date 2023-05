30:22

Un grup de 40 families continuen reclamant a l'administració 100.000 eurus per nucli familiar com a indemnització pels 13 anys de retard en aquest reallotjament.

El govern de Catalunya o millor dit tots els governs de Catalunya dels últims com a mínim 25 anys tenen un deute pendent amb els veïns i veïnes que malviuen al conegut bloc Venus del barri de la Mina.



Són 244 les famílies d’aquest bloc que fa massa temps que esperen poder marxar a una altra vivenda on es pugui viure amb dignitat i d’aquesta forma deixar enrera un edifici on no hi ha manteniment, que està ple d’escombraries, plagat de rates, amb fuites d’aigua, humitats i on també es comercialitza amb droga en alguns domicilis. Viure en aquest edifici és un acte de resistència.



Una part important d’aquests veïns i veïnes tenen pocs recursos econòmics i no es poden permetre el luxe de canviar d’habitatge encara que els indemnitzin.

Des del maig del 2022 s’ha creat una oficina técnica al barri per impulsar i accelerar el reallotjament dels veïns i veïnes del bloc Venus.



Tot i això encara no està clar quan es podrà fer el reallotjament del veinat i posterior demolició d'aquest edifici Venus, recordem el més deteriortat del barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs. Es tracta d’un procés que té com a màxima institució responsable El Consroci de la Mina, on hi participa la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià.



Recordem que al juliol del 2019, una quarantena de famílies de l’edifici van presentar una reclamació per danys patrimonials al Consorci de la Mina, per la qual demanaven ser compensats amb 100.000 euros cada una.



Ens hem desplaçat al barri de la Mina per conèixer la darrera hora de la situació dels veïns i les veïnes de l'edifici "Venus". I per això hem parlat amb la Paqui Jiménez, portaveu del veinal afectat. I també ho hem fet amb la Mariana Torra, advocada de Dret Administratiu de Col.lectiu Ronda que porta el cas del bloc Venus de la Mina i amb l'Oriol Amorós, Secretari General de Drets Social de la Generalitat de Catalunya i President de la Comissió Executiva del Consorci del barri de la Mina.