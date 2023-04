18:41

Ens ho explica Antonio Delgado, corresponsal de RNE a París.

Els sindicats impulsen aquest dijous la 11a jornada de protestes i vagues -la novena sota el marc legal d'una vaga general- a tot França contra la impopular pujada de l'edat mínima de jubilació de 62 a 64 anys (amb 43 anys cotitzats per rebre'n una pensió completa). És la primera mobilització nacional després de la trobada estèril de dimecres entre la primera ministra Élisabeth Borne i els líders de les organitzacions de treballadors.

Més de 300 manifestacions estan convocades al conjunt del país veí. Entre 600.000 i 800.000 persones hi participaran, segons les estimacions (no sempre exactes) dels serveis d'intel·ligència. Més de 750.000 manifestants -fins a dos milions, segons els sindicats- havien protestat a la darrera jornada contestatària d'aquest tipus el 28 de març. Les primeres dades d'aquest dijous de manifestants i vaguistes a sectors clau, com els transports o l'educació, apunten a un seguiment inferior respecte a la setmana passada. Amb fins a cinc vagues nacionals amb al voltant d'un milió de manifestants, segons les dades austeres de la policia, l'actual onada de protestes representa la més multitudinària al segle XXI al bulliciós país veí.