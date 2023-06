22:50

Per reactivar aquest projecte Amics de la Gent Gran posa en marx la campanya ¿Un estiu per reconectar¿.

Aquest estiu serà especial per la Fundació Amics de la Gent Gran i les persones que hi formen part. Quatre anys després, es tornaran a organitzar diferents torns de les Vacances Amigues, unes estades de 3 o 4 dies que serveixen per a que les persones grans de l’entitat, tinguin la possibilitat de gaudir de l’estiu gràcies a unes vacances fora de casa. A més, sentiran el caliu i la companyia d’amics i amigues, així com de les persones voluntàries que hi participaran.

Les xifres de la soledat Segons les últimes dades de l’INE (2021), apunten a que més de 350.000 persones majors de 65 anys viuen soles a Catalunya. Aquest factor augmenta el risc de patir problemes de salut i soledat no desitjada.

En aquest sentit, hi ha èpoques de l’any que poden ser més sensibles. L’estiu, moment en que molta gent marxa de vacances, és un dels moments més delicats perquè el sentiment de soledat es fa més evident.

Per tal de potenciar les activitats adreçades a donar suport a la gent gran aquest estiu AMICS dE LA GENT GRAN acaba d’engegar la campanya “Un estiu per reconectar”. Volen aconseguir com a mínim 55.000 eurus per fer-ho possible.

N’hem parlat amb el director d’Amics de la Gent Gran Albert Quies i amb la Teresa Sánchez. Fa més de 20 anys que la Teresa té el suport d’Amics de la Gent Gran. També ha vingut a l’estudi la Isabel Castells, voluntària de l’entitat des del 2013 i amb molta experiència en l’organització de les vacances amigues.