22:38

Els experts recomanen educar nens i adolescent respecte les xarxes socials i utilitzar-les, com a màxim, una hora abans d'anar a dormir

L’associació nord-americana de Psicologia (APA) ha publicat una sèrie de pautes sobre l’ús correcte de les xarxes socials per part dels adolescents. En aquestes pautes, hi ha una desena de recomanacions, que tan son útils pels més joves, com per les famílies, per les empreses que gestionen les plataformes... I en una de les indicacions més destacades, es recomana limitar a una hora el consum del telèfon mòbil abans d’anar a dormir perquè així aquesta activitat no interfereixi a la son.

No obstant, les xarxes socials, també ho podem veure com espais beneficiosos, ja que és una forma d’informar-se, de desenvolupar tècniques de comunicació, entre altres. Però, tenen l’altre cara de la moneda: poden ser destructives i addictives pels més joves fins al punt que utilitzar-les tant pot afectar a la seva salut. Per aquest motiu, els especialistes, recomanen a les famílies acompanyar als seus fills en tot aquest trajecte.

Parlem amb l'Antoni Baena, membre de la comissió TIC del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i director del Màster de Salut Digital de la UOC.