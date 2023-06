20:08

Glovo, Cabify, Jobandtalent e Idealista: la historia alternativa del Silicon Valley español amb Paula Solanas.

La història de les empreses tecnològiques sempre arriba tenyida d'un halo gairebé llegendari: garatges, genis retrets i idees revolucionàries. Han vingut a fer-nos la vida més fàcil pel que posar-les en dubte és més que una ofensa, és oposar-se a la modernització. No obstant això, el seu apogeu, els seus mètodes i les seves estratègies mereixen una anàlisi que permeti desmitificar-les i entendre no només qui hi ha darrere, sinó també quina afectació tenen en àmbits com el lliure mercat o els drets laborals.