Una història explicada des de tres perspectives diferents: la de dos homes que una vegada van ser amics i la dona d'una d'ells. Tracta sobre un cas de violació i les diferents conseqüències del que va passar.

Dirigida per Ridley Scott, amb guió original de Ben Affleck, Matt Damon, Nicole Holofcener, i interpretada per els guionistes Ben Affleck, Matt Demon, i a més Adam Driver i Jodie Comer com a protagonistes.

Va rebre la nominació a diversos premis nacionals i internacionals com als Satellite Awards per la banda sonora original, i el millor so. També, va estar nominada als National Board of Review com a millor pel·lícula de l’any 2021.

Una pel·lícula que explica la història de tres persones que estan interrelacionades les unes amb les altres. Narra l'enfrontament entre el cavaller Jean de Carrouges (Matt Damon) i l'escuder Jacques LeGris (Adam Driver), en acusar el primer al segon d'abusar de la seva dona, Marguerite de Carrouges (Jodie Comer). El Rei Carles VI decideix que la millor manera de solucionar el conflicte és un duel a mort. El qui guanyi serà el posseïdor de la veritat i, en cas que venci LeGris, l'esposa del cavaller serà cremada com a càstig per falses acusacions.