Darrer dia per presentar la Declaració de la Renta

10:36

L¿Agència Tributària espera tornar 9.946 milions d¿euros i estima que rebrà un total de 22,9 milions de declaracions.

La campanya de la renta 2022 arriba a la seva fi avui divendres 30 juny. Però, què passa si no la presentes tan si et surt a pagar com a retornar?

Aquestes persones patiran una sanció que consistirà en una multa de 100 euros, que es pot reduir a un 40% sempre que l’ingrés dels 60 euros restants es faci en el període voluntari del pagament de la sanció i, per tant, que no es recorri.

En aquesta campanya, l’Agència Tributària espera tornar 9.946 milions d’euros i estima que rebrà un total de 22,9 milions de declaracions. En concret, del total de declaracions, s’espera que 13.600.000 donin dret a devolució (un 2% menys que l’anterior), mentre que el nombre de contribuents amb declaracions a pagar augmentarà a 7.649.000 (un 14,2% més que la renta 2021-2022).

Ens ho explica Xavier Masdeu, secretari de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears.