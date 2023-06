17:52

Televisió Espanyola a Catalunya inicia aquesta setmana les celebracions per conmemorar el tresllat dels estudis de Miramar a Sant Cugat. I d’això ja fa 40 anys.

Es fa difícil anomenar quins han estat els programes més importants de la casa fets a Sant Cugat durant aquestes últimes quatre dècades, però per posar alguns exemples destacats us direm alguns: El mític concurs presentat per Jordi Hurtado i dirigit pel ja desparegut Sergi Schaaff “Saber y Ganar”,“Els informatius” o el canal “Teledeporte”.

En aquesta celebració dels 40 anys de TVE Catalunya a Sant Cugat també hem de posar en valor els programes de l’àrea d’informatius. Un d’ells és el famós “Línia 900”, que va començar en català i va donar el salt a nivell nacional i que es va posicionr durant molts anys com un dels programes de reportatges socials de denúncia referents a l’estat que tenia la complicitat de l’audiència através de la línia telefònica 900. I també hem de descar el seu successor el programa de reportatges a peu de carrer “el Repor”.

De l’àrea de programes documentals destaca “El Escarabajo Verde”, compromès amb la divulgació i defensa del Medi Ambient que acaba d rebre el “Premio Internacional Rey de España de periodismo Medioambiental”. En clau cultural no ens podem oblidar les últimes temporades del “Punts de Vista”, hereu del programa “Continuarà” que dóna nom als prestigiosos premis culturals “Continuarà” que cada any RTVE Catalunya atorga per Sant Jordi.

Amb la celebració dels 40 anys de TVE Catalunya a Sant Cugat es vol recordar a l’audiència que poden recuperar i veure tots els continguts de la programació de televisió espanyola en català a RTVE PLAY CATALUNYA.

De tot això n’hem parlat amb l’Oriol Nolis, l’actual director de RTVE Catalunya.