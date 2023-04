12:15

El Parlament turc ha estat el darrer dels 30 membres de l'aliança a aprovar l'ingrés del país nòrdic. Parlem amb Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona.

El Parlament de Turquia ha aprovat aquest dijous un projecte de llei per permetre l'ingrés de Finlàndia a l'OTAN, aclarint el camí perquè Hèlsinki s'uneixi a l'Aliança Atlàntica mentre la guerra s'agreuja a Ucraïna. El Parlament turc ha estat l'últim dels 30 membres de l'aliança a ratificar l'ingrés de Finlàndia, després que el legislatiu hongarès aprovés un projecte de llei semblant a principis d'aquesta setmana. El document corresponent ha estat adoptat amb els vots a favor dels 276 diputats presents, de manera que ja no impedeix res l'adhesió de Finlàndia, ja que Turquia era l'únic país dels 30 socis que encara no l'havia ratificat, mentre segueix bloquejant l'aspiració de Suècia d'entrar al pacte militar. Finlàndia i Suècia van sol·licitar l'ingrés a l'Alianzam que ha de ser aprovat per tots els membres de l'OTAN, l'any passat en resposta a la guerra a Ucraïna, però el procés s'ha frenat per Turquia i Hongria. De fet, en els darrers vuit mesos Hongria també ha ajornat diverses vegades el debat i la votació parlamentària sobre l'entrada dels dos països nòrdics.