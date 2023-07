13:38

Parlem de la situació amb Xavier Guardià, president de la Federació Empresarial d¿Hosteleria i Turisme de Tarragona, i Joan Carles Sánchez, vicepresident de la Federació d¿Hosteleria de les Comarques de Girona.

El sector turístic català no està del tot content de com pinta aquesta temporada estival. Les raons les trobem en un mes de maig, juny i una primera quinzena de juliol amb una desacceleració general en l’arribada dels turistes. A més s’està veient que les reserves per al moment més àlgid de la temporada no tenen encara el ritme esperat als hotels, campings ni apartaments. I això s’està produint tant a la Costa Brava-Girona, com a la Costa Daurada-Tarragona. Barcelona és l’excepció que confirma la regla, juntament amb Sitges. I més al sud, a la meitat dels hotels del Maresme ha sorprès la baixada de reserves per aquesta primera quinzena de juliol, que en alguns casos no ha arribat a superar el 65% d’ocupació.

Per tant el que està clar és que no s’arribarà als registres d’ocupació rècord de l’estiu del 2019, les últimes vacances abans de la pandèmia. De fet no serà un mal estiu, però el sector s’haurà d’esforçar si vol omplir els allotjaments turístics durant el que queda de mes. Tampoc està garantida la plena ocupació durant el mes d’agost i per això entraran en joc les ofertes, sobretot als hotels amb més places.

El que hem fet és visitar dues de les demarcacions turístiques més representatives de Catalunya, la de Costa Daurada- Tarragona i la de Girona-Costa Brava, per copsar la última hora d’aquesta ocupació hotelera. N'hem parlat amb el Xavier Guardià, president de la Federació Empresarial d’Hosteleria i Turisme de Tarragona i també amb el Joan Carles Sánchez, vicepresident de la Federació d’Hosteleria de les Comarques de Girona.