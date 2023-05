12:45

L'expresident haurà de pagar 5 milions de dòlars a la víctima per ser culpable d'una agressió sexual.

Un jurat popular ha declarat Donald Trump culpable d’haver abusat a Jean Carroll a uns emprovadors d'uns grans magatzems davant de la Torre Trump de Manhattan a la dècada dels 90.

L’expresident haurà de pagar una indemnització de 5 milions de dòlars a la víctima: 2 milions per abús sexual i gairebé 3 milions per haver difamat recentment i haver dir que la seva denúncia era una “estafa” i una “mentida” quan el 2019 la víctima va decidir fer públic el cas a través d’un llibre.

El jurat, que només ha trigat tres hores a arribar a un veredicte, l'ha absolt del càrrec de violació, i Trump l’ha qualificat de "vergonya" i ha dit que pensa apel·lar. En paral·lel, no comporta cap pena de presó ja que el delicte està prescrit. Una llei recent de Nova York, però que permet a reobrir casos d'abusos com aquest per via civil.

Analitzem el cas amb José Antonio Gurpegui, Catedràtic d'Estudis Nord-americans i professor de Literatura Nord-americana a la Universitat d'Alcalà.