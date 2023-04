11:07

Parlem amb José Luis del Olmo, professor de màrqueting i direcció comercial de la Universitat Abat Oliba CEU, per parlar sobre el marketing lliterari, i en concret d'aquest cas de 'El chico de las musarañas'.

Abans que es pogués comprar, aquest llibre ja ha estat tot un fenomen de ventes i a la preventa ja han arribat a la segona edició. S’ha publicat ‘El Chico de las musarañas’, el títol que rep el llibre que Aless Lequio va començar a escriure quan tenia càncer i que, desgraciadament, no el va poder acabar, però ha estat la seva mare, Ana Obregón qui ho ha fet degut a les voluntats que va deixar el seu fill.

El llibre tracta sobre un noi despistat que sempre s’asseu allà on cau el sol i conversa amb les seves quatre musaranyes metafòriques on, cada una, presenta una personalitat i una manera de ser completament diferent, és a dir, que tracta sobre els diferents sentiments com la tristesa humana, esperança...

Un llibre on es debat entre la reflexió que aporta i el màrqueting que l’envolta.

