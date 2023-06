34:08

Fernando San Agustín és un espia llest, valent i hàbil que les seves operacions van fer canviar la història d'Espanya.

En aquest llibre es fa una barrega de fets reals i d'altres ficcionats on, el propi autor, ha participat com a Agent d'Intel·ligència. De fet, s’explica, en primera persones, les operacions que va realizar quan va acabar el servei militar i va ser reclutat com agent d’intel·ligència.

Es relaten diferents operacions i, el protagonista, canvia de nom en cada una d’elles. Per exemple, explica algunes operacions antiterroristes en la lluita contra ETA, com va intentar crear una nova identitat, enviar-los lluny d’Espanya… També explica com va aconseguir información inabastable i evitat atemptats, com va participar a una operación del Vaticà per netejar la corrupción de cardenals i obispes, entre altres.

Parlem amb l'autor del llibre, Fernando San Agustín.