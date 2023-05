16:35

Avui el sindicat d'Unió de Pagesos ha iniciat una marxa on es calcula que participaran 100 tractors en direcció a la seu de la Confederació Hidrogràfica de l¿Ebre (CHE) a Saragossa.

L’objectiu és reclamar al govern les mesures necessàries i urgents contra la greu sequera, tenint en compte que les anunciades dijous pel ministre d’Agricultura, Luis Planas, són totalment insuficients. Recordem que el govern espanyol ha dit que destinarà 2.000 milions d’eurus en ajudes directes a pagesos i ramaders i en inversions a infraestructures d’interès general per milorar regs i reutiltizar l’aigua.

Unió de Pagesos també denuncia l’acció de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre davant de la sequera, ja que aquesta s’ha agreujat, segons el sindicat agrari, per les mesures preses per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre a destemps i per la seva manca de planificació i d’improvisació en les recents restriccions de reg a la conca del Segre i a la part baixa de l’Ebre.

Gràcies a la tractorada iniciada avui la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre es reunirà amb Unió de Pagesos aquest dimecres. N’hem parlat via connexió telèfonica amb en Jaume Pedrós. El Responsable d’Energies Alternatives i Regadius d’Unió de Pagesos ens ha respòs des de dalt del seu tractor.