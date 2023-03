18:00

Parlem amb Francesc Miralles dels nous plans i projectes per arribar-hi.

El passat 16 de noviembre, la NASA va batre el seu propi rècord, més de 50 anys després, en enlairar un nou coet nomenat SLS. Però tot apunta que aquest rècord aviat serà polvoritzat, ja que el coet més fort de la historia passarà a dir-se Starship, en quan realitzi el seu primer vol amb èxit. Aquest fet pot succeir durant aquest mes d’abril, tal com va anunciar Elon Musk a través de Twitter.

Contínuament es veuen nous plans per tornar a arribar a la Lluna i, per aquest motiu, en la secció de reflexions d’en Francesc Miralles, fem un recorregut per la història, per les teories que la societat no es creu i sobre aquests nous plans i projectes.