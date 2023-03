21:22

Rubin Stein, director, Milena Smit i Teresa Rabal, actrius ens parlen d'aquesta nova pel·lícula que s'estrena aquest proper divendres

Quan Lola perd els bebès que estava esperant, també perd la fe en Déu. Amb l'esperança de recuperar-la, acudeix amb el seu marit Adolfo a un convent de monges on coneixen Tin i Tina, dos germans angelicals de set anys pels quals Lola se sent estranyament atreta. Tot i que Adolfo no sent el mateix, decideixen adoptar-los. Amb el pas del temps la Lola comença a caure en una espiral de sospita i obsessió amb els nens i els seus macabres jocs religiosos.