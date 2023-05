19:58

Aquesta teràpia ha estat molt estigmatitzada i des de la Societat Catalana de Psiquiatria i la Salut Mental es vol proporcionar informació precisa i objectiva sobre les TEC.

Les teràpies electroconvulsives consisteixen en l’aplicació d’un estímul elèctric breu, mitjançant aparells d’ona de pols breu o ultrabreu, sota control anestèsic, per tal d’induir una convulsió cerebral. La TEC està indicada per pacients que pateixen trastorns mentals greus (com per exemple depressió o esquizofrènia) i quan els episodis aguts tenen criteris de gravetat, quan altres tractaments no han estat efectius o per preferència del pacient.

Parlem amb la Dra. María Iglesias, de la Societat Catalana de Psiquiatria de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya per conèixer més sobre les teràpies electroconvulsives, ja que per un costat, ha estat una teràpia estigmatitzada però, per un altre, també és un dels principals tractaments utilitzats en psiquiatria per a les malalties mentals greus.