S'esgota el temps per trobar als passatgers del submergible

16:20

Les darreres esperances de trobar els cinc passatgers amb vida enfoquen cap a un robot submarí canadenc que ha arribat al fons del mar.

Continua la recerca del ‘Titan’, però el compte enrere pel rescat del submergible que el diumenge va iniciar una inmersió al Titanic, sembla estar ja acabat. El temps estimat de supervivència dels cinc ocupants s’ha complert ara al migdia i és probable que l’oxigen s’hagi esgotat.

La dificultat no és només trobar el submergible, sinó que també com aconseguir reflotar-lo. Aquest dijous segueixen arribant nous mitjans de recerca: avions, vaixells i rebots remots participen en aquestes tasques de rescat es duen a terme en una zona molt extensa, que pràcticament té la mateixa superfície que tot Catalunya. Tot i això, des d’ahir dimecres, es centren més a la zona concreta on van escolar cops, en intervals de 30 minuts; un soroll que és “un objectiu”, però que es desconeix el seu origen.

Les darreres esperances enfoquen cap a un robot submarí canadenc que ha arribat al fons del mar. Un robot aquàtic que té la capacitat de baixar fins a uns 4 MIL metres sota el nivell del mar, on es creu que hi podria estar enfonsat i sense capacitat de maniobra.

En parlem amb Agustí Martín, degà de la Facultat Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya i capità de la marina mercant.