17:43

Parlem amb Carlos Pérez del Valle, catedràtic de dret penal de la Universitat Abat Oliba CEU, per conèixer les conseqüències legals que podria ocasionar aquest fet.

La setmana arrenca amb una nova informació sobre el 'Cas Negreira', però en aquesta ocasió no només apunta el Barça, sinó que també assenyala el president de LaLiga.

Javier Tebas hauria enviat una prova falsa a la Fiscalia implicant directament els expresidents Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell, en els presumptes delictes d'administració deslleial i apropiació indeguda.

Així doncs, el manuscrit que el president de la competició va facilitar a la Fiscalia, no tenia res a veure amb el 'Cas Negreira', ja que era una altra causa, la del cas Soule. Aquest se centrava a investigar el presumpte desviament de fons de la Federació Espanyola presidida per Ángel María Villar i LaLiga tenia accés en figurar com a acusació.

Tot s'ha resolt per l'aclariment de la família de la víctima, que ha confirmat que el document va ser escrit fa dècades i que els noms que apareixen, en realitat, són els d'Emilio Román, advocat de Contreras; Ramon Rosell, comptable de les empreses; i Josep Maria era un empleat de Banca Catalana. Res a veure amb els expresidents.

El mateix president de LaLiga, el senyor Tebas, ja ha respost amb un tuit a la informació publicada dient que el titular de que ell hagi enviat una prova falsa, és totalment erroni, ja que com s’expressa a la mateixa noticia textualment: “aquest escrit no suposa exercici d'acusació concreta contra ningú”.