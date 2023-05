23:17

La cia Brots - Utopia Barcelona estrena Eucaristia, una obra basada en la vida de les actrius i actors que l'interpreten.

Ja sabeu que un dels efectes de la pandèmia s’ha traduït en l’augment de la inestabilitat emocional de la població i l’increment dels trastorns mentals, també entre els més joves.

I una forma d’encarar i de fer front a aquesta problemàtica és a través de les arts escèniques. A Catalunya existeix un projecte pioner i referent en l'aplicació del teatre per donar veu a les persones que pateixen malalties mentals. Estem parlant de la companyia de teatre BROTS- UTOPIA BARCELONA, que porta 12 anys creant espectacles basats en les experiències de les persones que pateixen algún tipus de trastorn mental estigui o no diagnosticat.





La companyia BROTS acaba d’estrenar aquest mes d’abril el seu quart espectacle que té un títol molt sugerent, "EUCARISTIA". Una proposta escènica que es planteja com una crítica al tracte que la societat dóna a les persones que pateixen malaltia mental. Aquesta obra ha estat possible gràcies a una de les beques SOS CULTURA atorgades per la Fundació Carulla que ha aportat 6.000 eurus a aquest projecte.

Ens hem desplaçat al centre cívic Can Felipa de Sant Martí per veure i viure en directe un dels assajos de la companyia BROTS. Hem parlat amb el seu director l'Antoni Masegosa i amb tres de les actrius, la Mònica Civill, la Judith Saldaña i la Carmen Martínez. EUCARISTIA es va estrenar el passat 14 d’abril a l’Auditori de Sant Martí de Barcelona i es continuarà representant aquesta temporada. Pròxima actuació el proper diumenge 11 de juny a les 17h a la Fabra i Coats de Barcelona.