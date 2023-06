11:51

Fa dues setmanes parlàvem del més que probable tancament de la històrica botiga de teixits, merceria i roba interior Casa Gallofré, situada davant del Mercat de Sant Antoni.

Com ja sabeu no és lúnic cas d’un comerç històric de la ciutat que tanca les seves portes. Malauradment fa anys que aquests establiments emblemàtics de la ciutat van baixant la persiana de mica en mica. Un altre cas està situat a Via Laietana, 48. Es tracta de la històrica papereria HIJA DE JOAN BATLLE HORTA. Són propietaris i tanquen per què no tenen relleu generacional.

Ens hem desplaçat a la botiga que està de liquidació per jubilació, tot al 50%. Hem parlat amb la cinquena generació de la botiga amb la Isabel Devant i amb el seu marit Josep Bramón.



Hem aprofitat també per recordar la seva historia. Tot va començar amb el vesabi de la Isabel, Joan Batlle Horta, que venia d’Ullà un petit municipi de la comarca del Baix Empordà. Joan Batlle va entrar a treballar a una empresa com a contable, era un negoci dedicat a l’enquadernacio de llibres. Amb el temps Batlle es va convertir en propietari. L’inici del negoci s’estableix el 1917 i al 1925 es va treslladar a la recent inagurada Via Laietana per convertir-se en papereria.

Amb la Isabel Devant hem recordat també com van viure des de la papereria el desallotjament de l’antic i ocupat cinema Princesa a principis dels 90 i les lamentables condicions en que sortien, durant els anys 70, alguns presos de la comissaria de Via Laietana que justament està ubicada davant d’aquesta papereria.