Talents Jazz a La Pedrera és l'aposta pel gran talent músical de la ciutat de Barcelona, un cicle de concerts de jazz per les nits d'estiu.

Per a l'edició d'enguany de Talents Jazz, la Fundació Catalunya La Pedrera col·labora amb l'ecosistema cultural de la ciudat i situa als millors talents musicals i institucions educatives de prestigi com el Conservatori del Liceu, Taller de Músics i ESMUCS a la terrassa del cor de la ciutat, a la terrada de La Pedrera. El resultat d'aquesta unió aposta per una programació de jazz i música moderna que busca donar veu al talent de la ciutat comptal.

Un total de 22 concerts únics dels millors músics de la ciutat, cada dijous i divendres a partir de les 20h. a la terrassa de La Pedrera.

Parlem amb els membres de la banda Little Phat Band, que tocarà demà divendres 9 de juny al Talents Jazz a La Pedrera: Àlex López, David Herrero i Gerard Carulla.