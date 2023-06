13:54

El ple de l'alt tribunal ha fet pública la decisió després del ple monogràfic que ha fet entre aquests dimarts i dimecres per revisar una trentena de sentències.

La decisió ha estat tombar els recursos que havia plantejat la Fiscalia i que defensaven que no s'havia de reduir la pena dels condemnats amb sentència ferma, si aquesta quedava inclosa dins la forquilla que fixava la norma nova.

Dels 29 casos analitzats, en 27 s'ha decidit per unanimitat del ple que s'havia d'aplicar la rebaixa. En un altre s'ha decidit per majoria, però sense vot particular. I encara n'hi ha un altre en què sí que s'ha decidit elevar la pena.

D'aquesta manera, el Suprem confirma les decisions de les audiències provincials que han permès retallar la condemna a agressors sexuals i fa gaire impossible revocar-les.

Les opcions que tenien els jutges eren aplicar les rebaixes automàticament o mantenir les penes antigues en els casos en què fos possible.

En el debat s'ha escoltat l'opinió dels 15 magistrats, inclòs el president de la sala segona, Manuel Marchena.

El nou marc jurídic entrava en vigor sense concretar en quins casos s'aplicava, i això generava una disparitat de criteris entre jutjats i una alarma social. I no ha estat fins sis mesos després que el Suprem s'ha pronunciat.

Fins ara la llei del "només sí és sí" ha comportat més d'un miler de rebaixes de condemnes --de les més de 2.100 que s'han revisat-- i 108 excarceracions, segons les dades recopilades fins a l'1 de maig.