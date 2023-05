14:04

En Betu Martínez, codirector de Serielizados ens parla de les dues darreres estrenes a les plataformes digitals.

Per un costat, comentem 'Succession', ja que després de cinc anys des de la seva estrena, l'exitosa producció d'HBO Max arriba a la seva fi. El final d'una sèrie de 10 amb una brillant temporada i un capítol final que tanca el futur dels germans Roy. Aquest capítol final de la quarta temporada té una duració extraordinària de gairebé 90 minuts i, s'estendrà de manera clara si es té en compte tots els moments que van atravessar els tres grans protagonistes després de la mort de l'empresari Logan Roy.

Per un altre costat, parlem de 'German Genius', una altra producció d'HBO que, després del seu aclamat paper com Toni Hamady a '4 Blocks', Kida Khodr Ramadan té problemes per trobar un nou projecte fins que els elogis de Ricky Gervais li donen l'oportunitat d'adaptar Extras en Alemanya.

