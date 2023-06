09:03

A Espanya es registren més de 3.000 subhastes d¿inmobles i les comunitats d¿Andalusia, Catalunya i Madrid son on hi ha més.

El cert és que els espanyols cada vegada tenen més interès per adquirir un bé per un preu menor degut a la inflació, però també per la gran oferta que existeix. Podria arribar a assumir un estalvi de fins a un 30 o 40%. Per Internet, hi ha moltes cases que es subhasten en processos públics com privats i procedeixen d’empreses que han trencat o de particulars. I, de fet, en els darrers mesos ha guanyat popularitat.

Les subhastes es troben en un innegable auge i Espanya registra més de 3.000 subhastes d’inmobles per més de tres cents milions. A les comunitats d’Andalusia, Catalunya i Madrid és on hi ha més.

Parlem amb Javier Diaz-Gálvez, soci cofundador de Diario de Subastas.