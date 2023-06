16:37

Sirenes Mediterranean Academy és la primera Escola de Sirenes i Tritons del Mediterrani, neix d¿un somni el 2014, a Tarragona.

Sirenas Mediterranean Academy, la primera escola d´aquest tipus, forma part de la Federació Catalana d´Activitats Subaquàtiques i col·labora amb diverses ONG. Està enfocada tant a dones com a homes i, fins i tot, compta amb cursos adreçats per als més petits.

En aquesta acadèmia de sirenes de Barcelona tota aquesta aventura gira al voltant de tres conceptes: el respecte a la natura, als mitjans marins i la connexió amb el medi ambient. Per això, han desenvolupat un mètode propi d'aprenentatge que incorpora conscienciació, exploració i pràctica.

Amb una cua de sirena o tritó (hi ha una versió bàsica i una altra de PRO), els participants salten al mar de la mà d'un monitor que els ensenyarà com nedar a l'estil d'un ésser mitològic i, així, connectar amb el mar.

De la mateixa manera, aquesta activitat inclou una escola de sirenes per a nenes amb cursos dissenyats per a les més petites. De fet, hi ha programes per a edats de cinc anys en endavant, com el Sirenita Splash (de 5 a 8 anys), o l'Experiència Sirena i Tritó, per a més grans de 8 anys.

Una activitat per petits i no tan petits que a part de fer-te una mica semblar una sirena com ariel, a la vegada que fas esport. No sé Sílvia em sembla una mica a mi complicat de fer, de nadar amb les cames juntes i aquesta mega aleta.