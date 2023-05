06:11

El concert serà el proper 14 de juny al Palau Sant Jordi. Parlem amb Martina Ribalta, Responsable de desenvolupament estratègic de l¿OSV.

El proper 14 de juny l’Orquestra Simfònica del Vallès té una cita al Palau Sant Jordi de Barcelona. Acompanyarà la llegendària banda de rock The Who en el seu concert a la capital catalana. Es tracta de l’única actuació a l’Estat dins la gira europea Hits back! on repassaran els gairebé 60 anys de carrera, incloent temes d’àlbums clàssics com Tommy i Quadrophenia així com de l’àlbum Who del 2019 en un espectacle de rock orquestral, segons les agències. No és el primer cop que l’Orquestra Simfònica del Vallès acompanya a grups o cantants reconeguts. Ha actuat amb Sting, Josep Carreras, Ara Malikian, Raphael, Joan Manel Serrat, Alan Parson Project, entre d’altres. Amb 36 anys d’història, actualment està dirigida per Xavier Puig.