11:45

És la primera vegada des del 1960 que tots dos gremis paren junts i posen el sector a la vora del col·lapse.

160.000 actors es quedaran no només sense rodar pel·lícules i sèries, sinó tampoc anuncis ni promocionar el que es vagi estrenant o presentant. Això vol dir que no hi haurà catifes vermelles.

La mesura de pressió contra els grans estudis es va decidir en votació unànime de la junta nacional del sindicat Actors de Cinema – Federació Nord-americana d'Artistes de Ràdio i Televisió (SAG-Aftra), després que els seus dirigents recomanessin la vaga en fracassar les negociacions desenvolupades durant quatre setmanes amb l'Aliança de Productors de Cinema i Televisió (Amptp), representativa dels principals estudis i transmissors de Hollywood, inclosos Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony o Warner Discovery.