10:43

Silvia Marsó debuta a la música creant juntament amb Del Toro Blues Band un apassionant projecte: Blues & Roots, un recorregut per l'ànima de la música negra.

Un trajecte emocional i vibrant que abasta des del naixement del blues a la vora del Mississippi fins a arribar a Manhattan, on el 1929 va sorgir el Harlem Renaissance, el moviment cultural que va atreure Federico García Lorca i intel·lectuals de mig món. El repertori el formen temes universals com ara Nobody knows you, Route 66, Summertime, entre d'altres. Silvia debuta a la composició musical adaptant al blues el poema El rei de Harlem, inclòs a Poeta a Nova York, i per primera vegada s'escoltarà en castellà Strange fruit, una de les cançons que van canviar el món. Música d'arrel que va néixer com a expressió del dolor i la lluita per la llibertat, la justícia i la bellesa.