19:36

Un viatge emocional pel passat, per l'amor i per la lleialtat

‘Si no amaneciera’ és una novel·la escrita per Ayanta Barilli i publicat per l’editorial Planeta que fa un viatge emocional pel passat, per l’amor i per la lleialtat, on es barreja la ficció i la realitat.

Al llarg de la història es fa un trànsit entre la vida i la mort (degut a l’estat de salut d’en Manuel) on, la ment de l’ancià recorrerà el seu passat i el de la seva família. La seva filla, l’Anita, també recorrerà a la seva memòria i caurà en un precipici replet de records màgics i dolorosos sobre experiències viscudes juntament amb el seu pare i la seva família. Amb tot, es fa un recorregut pels seus 100 anys d’història en tan sols un dia on, només acaba important una cosa: l’amor que es tenen.

Parlem d’aquest relat commovedor sobre les relacions entre pares i filles amb la seva autora, l’Ayanta Barilli.