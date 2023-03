22:18

Parlem de `We are lady parts¿, `The Mandalorian 3¿ i `Ted Lasso 3¿.

‘We are lady parts’ narra la història d’un grup de joves musulmanes que formen una banda de punk feminista a Londres. La banda va sobrades de talent i actitud, però els falten alguns ingredients per assolir l'èxit: una guitarrista, un parell de fans i un local per tocar que no sigui la part del darrere d'una carnisseria halal. Aviat s'hi uneix Amina Hussein, una aplicada estudiant de microbiologia a qui recluten perquè sigui el seu peculiar guitarrista i líder de la banda. Saira, la més ferotge de la quadrilla, s'aprofita de com està d'Amina desesperada per trobar marit per convèncer-la que, si s'uneix al grup, li sortiran molts pretendents. És la primera vegada que Amina coneix noies així i, encara que es deixa portar per la seva energia anàrquica i punk, la manté lligada a la seva conservadora vida anterior.

‘The Mandalorian 3’ continua les aventures. Els viatges dels mandalorians per la galàxia de Star Wars continuen. Din Djarin, antany un cazarrecompensas solitari, s'ha reunit amb Grogu. Mentrestant, la Nova República lluita per allunyar la galàxia de la seva fosca història. El mandalorià es creuarà amb vells aliats i farà nous enemics mentre ell i Grogu continuen el viatge junts.

‘Ted Lasso 3’ en aquesta nova entrega presenta un nou entrenador. El recent ascendit AFC Richmond s'enfronta al ridícul, ja que les prediccions dels mitjans de comunicació el situen a l'últim lloc de la Premier League. Nate, ara considerat com el “nen prodigi”, se n'ha anat a treballar per a Rupert al West Ham United. Arran de la polèmica marxa de Nate del Richmond, Roy Kent es converteix en entrenador assistent juntament amb Beard.

Per la seva banda, Ted lídia amb pressions a la feina i amb els seus propis problemes personals a casa, mentre que Rebecca se centra a derrotar Rupert, i Keeley experimenta el que és ser la cap de la seva pròpia agència de relacions públiques. Les coses semblen enfonsar-se tant dins com fora del camp, però l'Equip Lasso està llest per donar el millor de totes maneres.