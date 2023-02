15:05

¿Extraordinary¿ (Disney+), ¿El Mundo según Philomena Cunk¿ (Netflix) i "Cardo" (Atresplayer)

Les sèries d’aquesta setmana tenen una particularitat, i es que totes están protagonitzades per dones.

“Extraordinary” (Disney+) és una sèrie sobre superherois costumistes. “El Mundo según Philomena Cunk” (Netflix), ens mostra com donar-li la volta al gènere de la sèrie documental.

I, Cardo (Atresplayer) és la tercera sèrie de la setmana. La crítica diu que és una de les millors sèries espanyoles dels últims temps. Els nous episodis giren al voltant del procés de reinserció a la societat de Maria després de pasar tres anys a la pressó. Disposada a recuperar el temps perdut, es vol allunyar del camí d’excessos que tants problemas li va causar i trovar una feina estable. Tot i això, aviat descobreix que la vida no és fácil per a una exconvicta i la relació de la qual amb les seves amigues ja no és la que era: s’ha quedat sola.