Parlem de 'Solo asesinatos en el edificio', 'The Bear' i 'Heartstopper'.

‘Solo asesinatos en el edificio’, la comèdia / thriller que interpretan Selena Gomez, Steve Martin i Martin Short, on després de que a la primera temporada s’investigui l’assassinat de Tim Kono, a la segona s’investigui el de Bunny Folger. Aquesta temporada hauren de jugar una mica a detectius mentre veiem la sèrie per endivinar que ha passat amb Ben Glenroy, protagonista de l'obra de teatre d'Oliver, que cau en plena funció. Una mort que aparentment passa fora d’aquest edifici, del majestuos Arconia.

The Bear, una comèdia dramática de cuina que estrena la segona temporada que ja ha avançat el director que tractarà sobre l'equilibri en molts sentits, entre el temps i el que vol dir començar de zero i com pots començar en una direcció adequada.

I la darrere estrena, és Heartstopper, la segona temporada. Una historia d’amor entre dos homes: Charlie, un pensador nerviós i tímid, però obertament homosexual i Nick, un jugador de rugby i de bon cor.