Betu Martínez, Codirector Serielizados, ens parla de la quarta entrega de `You¿ i de `Pobre Diablo¿, la sèrie animada per adults.

La primera és You que ja estrena la seva quarta temporada a Netflix. Aquesta nova entrega presenta al protagonista a Joe que es presenta amb una nova identitat: el professor Jonathan Moore, que començarà a moure's en els cercles de l'alta societat londinenca. El suposat professor prendrà de la seva pròpia medicina i viurà a les seves pròpies carns el que és que et vigilin. A més de fitxar la nova presa, Kate, Joe es retrobarà amb algú del seu passat, Marienne. Una cosa és clara: les coses no seran gens fàcils per a ell

L’altra sèrie és 'Pobre diablo' una d'animació per a adults creada per Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla i Miguel Esteban per a HBO Max. La trama parla de Stan el típic jove de 18 anys, exceptuant una cosa i és que el seu pare és el Diable. El jove acabat de convertir en adult rep l'encàrrec del seu pare d'anar a la Terra a sembrar el caos i provocar la caiguda de la humanitat. No obstant, com a jove de 18 anys, Stan té altres plans. Com a la majoria dels nens acabats de sortir del niu, a Stan li agrada socialitzar, beure i sortir de festa, i somia ser artista a Broadway.