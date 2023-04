33:27

Algunes empreses no han pogut començar la temporada i ja la donen per perduda.

Degut a la sequera, els pantans s’estan quedant sense aigua i això suposa una gran pèrdua pel turisme nàutic. Algunes d’aquestes empreses han hagut de buscar rutes alternatives per fer amb caiac pel baix nivell d’aigua, d’altres ja estan pensant altres tipus d’activitats per fer-hi front i d’altres no han obert aquesta setmana santa i ja donen per perduda tota la temporada.

El pantà de la Llosa de Cavall és al 25% de capacitat, el de Sau al 13, el de Siurana al 7,5,... unes xifres tan preocupants que, fins i tot, la BBC es fixa en aquesta crisi climàtica que pateix Catalunya i ha dedicat un article a fer ressò de la greu sequera. De fet, la imatge per il·lustrar aquesta falta d’aigua és el campanar de l’església de Sant Romà del pantà de Sau, completament visible.

Parlem de la sequera i del perjudicial que és pel turisme amb amb Dani Braser, Secretari General de la Federació Intercomarcal de Hostaleria, Restauració i Turisme i vicepresident de Pimec Turisme i amb el Roger Pifarrer, propietari d’Àger Aventura, una d’aquestes empreses tan perjudicades.