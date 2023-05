08:43

L'expresident francès encara té pendents els casos de Bigmalion i del finançament de Gaddafi de la seva campanya. Ho comentem amb Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona.

Dos anys després d'una condemna sense precedents en primera instància, la justícia francesa ha ratificat aquest dimecres la sentència de tres anys de presó de l'expresident francès Nicolas Sarkozy per corrupció i tràfic d'influències. L'expresident no trepitjarà la presó perquè només ha de complir un any i el tribunal l'ha autoritzat a complir-lo en arrest domiciliari i sota el control d'un braçalet electrònic. També l'inhabilita per exercir càrrecs públics durant tres anys.

Sarkozy, primer excap d'estat condemnat a pena de presó a França, ha estat considerat culpable d'un delicte comès el 2014, dos anys després de deixar la presidència, quan va fer servir la seva influència per obtenir beneficis en una altra causa en què també era jutjat. No va deixar mai de proclamar la seva innocència i va recórrer immediatament: el primer dia d'aquest nou judici, el 5 de desembre del 2022, va dir que hi anava "a defensar el seu honor ignorat" i va afegir que "mai havia corromput ningú".