El Ministeri de Sanitat ha aprovat la financiació del TODACITAN (CITISINA) el medicament que s’utilitza per deixar de fumar que ha substituit amb èxit el CHAMPIX i el ZYNTABAC que han estat retirats per la presència de nitrosaminas, que són component químics la majoria carcinògens.

El TODACITAN està comercialitzat per la companyia farmacéutica AFLOFARM i es va llençar a Espanya el novembre del 2021. Ja s’han tractat més de 10.000 pacients. Des d’ahir s’ha convertit en l’únic medicament de prescripció finançat per la sanitat pública disponible actualmente a Espanya per deixar de fumar.

Inicialment aquest medicament costava 198 eurus per a un tractament de 25 dies però ara baixa de preu i ho fa als 116 eurus. Cada pacient haurà d’aportar el percentatge que li correspongui segons la seva tarjeta sanitària individual. Només es finançarà un intent de deixar de fumà cada any.

Els principals requisits per sol.licitar aquest medicament són el de fumar un mínim de 10 cigarretes per dia, tenir una clara volutat de deixar de fumar i una puntuació de dependència física superior a 7 en el test de Fagerström.

N'hem parlat amb l'Andrés Zamorano, president del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo i coordinador del Grupo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Ens ha posat 3 dades sobre la taula: El 33% de les malalties que pateixen els espanyols estan originades pel tabac, actualment hi ha 10.000 fumadors a l'estat i només un 3% dels fumadors que ho intenten deixar sense suport mèdic ho aconsegueixen.