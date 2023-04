33:37

Des del mes de març de 2021, l'Estat espanyol compta amb una llei de l'eutanàsia, sent el cinquè país a tenir una normativa d'aquestes característiques. La llei contempla el dret dels sanitaris a objectar per consciència a fer aquesta pràctica. Aquells que així ho vulguin, es poden donar d'alta als registres autonòmics d'objectors en l'aplicació de la llei d'eutanàsia.

Dos anys després de l'aprovació d’aquesta norma podem dir que dels aproximadament 700.000 sanitaris que hi ha a l'Estat, 9.384 s'han registrat com a objectors, és a dir, l'1,3% del total del cos de sanitaris. Molts d’aquests es troben a Madrid.

Des de l’Associació Nacional per la Defensa del Dret a l’Objecció de Consciència s’assegura que hi ha més sanitaris objectors de consciencia que no volen aplicar l’eutanasia però que no ho han fet públic.

Des de l'Associació Dret a Morir Dignament Catalunya es calcula que durant aquests últims 2 anys a Espanya s'ha fet 336 sol.licituts d'eutanasia i se n'han practicat de moment 171. Moltes d'elles s'han fet a Catalunya.

N'hem parlat amb la Gloria Cantarell, Vicepresidenta de Dret a Morir Dignament Catalunya. També ho hem fet amb el Jose Antonio Díaz, coordinador general de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia.