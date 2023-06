32:23

És una de les pel·lícules de Steven Spielberg que ha esdevingut una històrica del cinema bèl·lic.

Es va estrenar al 1998 i va ser guardonada amb 5 Premis Oscar, 2 Globus d'Or, 3 Bafta i un Grammy.

Ambientada a la II Guerra Mundial, Spielberg recrea el desembarcament de Normandia el 6 de juny de 1944. Com indica el mateix títol de la pel·lícula, un grup de soldats americans ha de posar fora de perill el soldat James Ryan (interpretat per Matt Damon) que es va llançar amb el seu esquadró de paracaigudistes darrere de les línies enemigues.

El capità americà John Miller -interpretat per Tom Hanks ('Capità Phillips')- converteix la seva recerca en una de les seves prioritats i fa tot el possible per portar-lo de tornada a casa als Estats Units amb la seva família. En aquesta missió en territori francès, el pilot de Miller haurà d'arriscar la seva existència amb la finalitat de portar-lo sa i tret de tornada a casa.

Una història emocionant i plena de personatges moguts per la lleialtat i la dignitat més absoluta.