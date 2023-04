11:25

Aquest matí ha obert les portes El Saló del Còmic de Barcelona, en la seva 41ena edició. Ho ha fet amb l’objectiu de superar els 110.000 visitants de l’edició anterior. Un certamen que no vol perdre pistonada respecte al Saló del Manga que durant els últims anys l’ha superat en participació, arribant als 163.000 visitants.

És per això que un dels espais estrella del Saló del Còmic és la Comic Kids amb tot tipus d’activitats i tallers per apropar el còmic als més petits i al públic familiar.

Enguany una de les exposicions destacades és la dedicada a Zipi i Zape, els personatges de còmic bessons creats per Josep Escobar que celebren els seus 75 anys.

Una altra de les mostres està dedica a Carles Pacheco, considerat el dibuixant espanyol més prestigiós que ha treballat per a la industria del còmic dels Estats Units. Les seves obres per Marvel Cómics i DC Comics li han valgut el reconeixement a nivell mundial. Especialista en el gèneres dels superherois ens va deixar el passat 9 de novembre per una Esclerosi Lateral Amiotròfica.

Nosaltres ens hi hem desplaçat, no ens ho hem volgut perdre.