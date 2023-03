09:36

B-Travel proposa les millors destinacions amb les principals agències de viatge, hotels, creuers, companyies de transport i empreses turístiques.

Molts catalans es mobilitzaran per Setmana Santa. Idees per fer un viatge que es poden trobar al Saló B-Travel, que ha obert portes aquest divendres i durarà fins diumenge a la Fira de Montjuïc de Barcelona. Al llarg dels 120 expositors, es poden tastar menjars de diferents països i visitar molts racons del món. Les destinacions preferides per viatjar fora: Cuba, Estats Units, Grècia, Argentina i Portugal.

El saló també és un aparador pel turisme nacional. De fet, els organitzadors tenen unes perspectives optimistes de cara a les vacances i la costa catalana ja es prepara per a l'arribada de Setmana Santa amb molt bones previsions. A l'aeroport del Prat, s'espera una xifra de vols que frega ja el nivell prepandèmia. A més, tot i la inflació disparada, els catalans preveuen gastar un 27% més respecte a l'any passat.

La pandèmia ha suposat un fre al turisme i la inflació actual també ha suposat un obstacle a l'hora de sortir de vacances. Però les ganes de viatjar, de fer turisme i les bones expectatives de l'edició que ha de suposar la recuperació total del B-Travel s'han confirmat amb la cua de visitants que esperaven a l'obertura de portes. El saló preveu superar els 30.000 visitants, amb un 10% més d'expositors.