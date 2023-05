20:47

L'escriptor llibertí Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814) més conegut com el marques de Sade és un personatge polèmic que algunes persones han vist com un pensador revolucionari i alliberador i d'altres, com un autor perniciós i corruptor. Els seus escrits es poden interpretar com una filosofia de la llibertat, però també com una filosofia del mal.

L’Exposició 'Sade. La llibertat o el mal', és una mostra que explora el llegat estètic, filosòfic i polític del marquès de Sade en la cultura contemporània des de les avantguardes de principis del segle XX fins a l'actualitat. La mostra es va inaugurar l’11 de maig es podrà veure al CCCB fins el 15 d’octubre.

N’hem parlat amb un dels dos comissaris d’aquesta exposició, l’Antonio Monegal.