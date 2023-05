Com podem saber si una relació és tòxica?

12:27

Hi ha relacions de parella on el nexe afectiu que s’ha construït no és positiu i una de les persones genera molt de patiment a l’altra, sense que aquesta sigui capaç de deixar de banda la relació. A aquest tipus de relació se l’anomena “relació tòxica”. Una relació tòxica és la que es caracteritza pel turment i el sofriment, amb pocs moments de tranquil·litat i plaer.

Podem saber quan una parella té una relació tòxica perquè veiem que una de les dues persones genera molt de patiment a l’altra i no és capaç de deixar de banda la relació. Patir una relació tòxica és patir violència psíquica.

N’hem parlat amb l’escriptor Francesc Miralles el nostre expert en temes espirituals i emocionals.