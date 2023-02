09:20

Rihanna va actuar en una plataforma suspesa en l'aire, amb una granota vermella i envoltada de desenes de ballarins vestits de blanc. Així va aparèixer a la mitja part de la final de la Superbowl, que s'ha jugat aquesta matinada als Estats Units, en la que ha estat la seva primera actuació en directe en cinc anys. Tot i això, ha considerat que era important dir que sí per "representar els immigrants, representar el meu país, Barbados, representar les dones negres de tot arreu".

Gairebé ha estat un quart d'hora d'actuació que ha començat amb el tema "Bitch better have my money" i en què ha repassat la seva trajectòria musical, encara que hagi estat amb tastets de cançons, com "Only girl" o "We found love", on no han faltat els focs artificials. En total, 12 temes ha contat en 13 minuts 47 segons.

El més comentat a les xarxes, però, ha estat la sorpresa que ha revelat: està embarassada del seu segon fill. El que s'intuïa amb el seu look va quedar confirmat després pel seu representant.