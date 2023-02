12:24

L'ADN de l'actual investigat, Xavi Jiménez, no concorda amb el trobat al cos de la víctima i es faran proves al sospitós inicial, Santi Laiglesia

El jutge de Sabadell que investiga el crim de l’Helena Jubany produït l’any 2001, ha reobert el cas contra el primer investigat: Santi Laiglesia. Divuit anys més tard, es reobre la investigació després que, l’any passat, es trobessin restes d’ADN de perfil masculí a un jersei de la víctima. L’ADN de l’actual investigat, Xavi Jiménez, no concorda i, per aquest motiu, el jutjat ordena comparar les mostres biològiques amb Laiglesia, propietari del pis on van passar els fets. En cas que l’acusat no consenti l’obtenció de la mostra, s’agafarà sense la seva voluntat. Tot i això, s’ha sabut que l’informe lingüístic conclou que Jiménez va escriure els anònims que va rebre la jove abans de morir.