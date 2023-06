20:56

L’empresa Purina i Renfe han ampliat el Projecte Mascota Gran i ara els gossos de fins a 40 quilos també podran viatjar dins l’AVE en els trajectes de Madrid – Alacant i Madrid – València. Tot i que aquest servei ja existia a línies de Madrid – Barcelona (amb parada a Saragossa) i Madrid – Màlaga.

El projecte es va iniciar el passat 13 de setembre i ja s’han transportat a 800 gossos “grans” als trens. Sobretot els clients viatgen amb les seves mascotes ho fan durant els caps de setmana i en temporada d’estiu, és a dir, que es demostra que la societat vol viatjar amb els seus gossos i compartir el temps d’oci amb ells.

A més a més, tots els passatgers que vagin acompanyats dels seus gossos rebran una guia amb consells i recomanacions elaborada per Purina i, també, un kit que conté: una funda pel seient, una catifa pel gos i snacks perquè el viatge sigui més còmode i amè. L’objectiu principal, per part de Renfe i Purina, és assegurar el benestar animal i que tots aquells que viatgen amb animals i els que no, que es sentin en un lloc còmode i segur.

En parlem amb la Sonia Sáez, veterinària i directora de comunicaciones de Purina España.