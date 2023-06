05:12

La convocatòria d'eleccions del 23 de juliol i, especialment, els mals resultats d'ERC a les darreres municipals, obliguen al president de la Generalitat a moure fitxa.

En una compareixença davant els mitjans de comunicación a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Pere Aragonès ha anunciat la sortida dels consellers Teresa Jordà (Acció Climàtica), Juli Fernàndez (Territori) i Josep Gonzàlez-Cambray (Educació), que han estat rellevats aquesta mateixa tarda per David Mascort, Ester Capella i Anna Simó, respectivament. El president català ha argumentat que els canvis serviran per aportar "energies renovades", i el més destacable, per afrontar "la segona part de la legislatura".

Hem començat el programa parlant d’aquest tema amb la nostra experta en política dels serveis informatius, la Laura Herrero.