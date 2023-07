22:29

La Remedios Sánchez és la propietària d’una empresa familiar, a Guijuelo (Salamanca), que és productora d’ibèrics que ha anat passant de generació a generació i porten oberts des de fa més d’un segle. Ella, es convertir en la quarta generació d’una família experta en ibèrics de gla i els seus dos fils, en Javier i el Guillermo, en són la cinquena.

La Remedios no només va decidir continuar amb la tradició, sinó que també va voler donar-li un aire innovador i molt cuidat al negoci. En aquest sentit, els seus productes son de la màxima qualitat gràcies a l’aplicació d’una tecnologia específica, però sobre tot, gràcies a no perdre la part artesana i de tradició.

Ha sabut fer-se un forat i, tal com ha dit “s’ho va prendre com un repte, encara que amb un principi bastant dur, ja que s’havia d’enfrontar a un món molt masculí on la dona sempre havia estat a l’ombra”. I, fins i tot, ha posat el seu nom a un pernil: Remedios Sánchez és el primer pernil amb nom de dona.

Parlem amb ella, la Remedios Sánchez, propietària i directora de l’empresa.